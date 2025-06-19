بعد الخسارة من بالميراس.. خالد الغندور : الأهلي طلع مش جامد

أثار الإعلامي الرياضي خالد الغندور، الجدل مجددًا بعد تعليقه على أداء الاهلي في مباراته امام بالميراس ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الغندور في منشوره: "الأهلي طلع مش جامد، وزيزو فين النهاردة؟ فرق كبير في المستوى للأسف، لكن هل الأمل موجود بالمستوى ده؟"

تلقى النادي الأهلي المصري خسارة أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "متلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة الدولية الودية.

وشهد اللقاء تقدّم بالميراس في الدقيقة 49 بهدف عكسي أحرزه وسام أبو علي لاعب الأهلي عن طريق رأسية خاطئة سكنت شباك الحارس محمد الشناوي. وأضاف الفريق البرازيلي الهدف الثاني في الدقيقة 58 من هجمة مرتدة سريعة