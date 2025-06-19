عاجل| استئناف مباراة الأهلي وبالميراس بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية

تم استئناف مباراة الأهلي وبالميراس بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية، عادت جماهير مباراة الأهلي وبالميراس للمدرجات، تمهيداً لاستئناف المباراة بعد توقفها بسبب سوء الاحوال الجوية.

و توقفت مباراة الأهلي وبالميراس بسبب تحذير طارئ في ملعب MetLife

شرطة ولاية نيوجيرسي أصدرت تحذيرًا عاجلًا داخل ملعب متلايف – MetLife Stadium حفاظًا على سلامة الجماهير.

التنبيهات المعلنة داخل الملعب:

يرجى مغادرة المدرجات الخارجية ومنطقة الملعب فورًا.

التوجه إلى المناطق الداخلية للاختباء بسبب سوء الأحوال الجوية.

يمنع التجمع عند المداخل.

ينصح باستخدام المنحدرات (الرامبات) للوصول بأمان.

طاقم الفعالية متواجد للمساعدة والتوجيه.