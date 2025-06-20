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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عودة ميرندا بريستلي…انطلاق تصوير The Devil Wears Prada 2 قريبا

ميريل ستريب
ميريل ستريب
نجلاء سليمان

أعلنت مصادر مطّلعة أن فيلم The Devil Wears Prada 2 يستعد رسميًا للدخول في مرحلة التصوير خلال صيف 2025، في عودة طال انتظارها لإحدى أشهر الشخصيات السينمائية في عالم الموضة وهي ميرندا بريستلي، التي تجسدها الأسطورة ميريل ستريب.

وسيتناول الجزء الجديد من الفيلم رحلة ميرندا وسط عالم يتغير بسرعة، حيث تواجه التحديات التي فرضها تراجع صناعة المجلات الورقية، في وقت يهيمن فيه الإعلام الرقمي ومنصات التواصل على ساحة الموضة والإعلام.

وتسلط القصة الضوء على محاولة بريستلي الحفاظ على نفوذها ومكانتها في عالم لم يعد يعترف بالقوة التحريرية التقليدية.

الفيلم الأصلي، The Devil Wears Prada، الذي صدر عام 2006، كان قد حقق نجاحًا ضخمًا على المستويين النقدي والجماهيري، وأصبح جزءًا من الثقافة الشعبية بفضل شخصياته المؤثرة، وعلى رأسها ميرندا بريستلي، إلى جانب “آندي ساكس” التي أدتها آن هاثاواي، و”إيميلي” التي جسدتها إيميلي بلانت.

ولم تؤكد المصادر بعد عودة هاثاواي أو بلنت إلى السلسلة، إلا أن التوقعات والتكهنات تشير إلى احتمالية ظهورهما، خاصة في ظل الشعبية الجارفة للفيلم الأول والعلاقة المعقدة التي جمعت بين الشخصيات الثلاث.

من المنتظر أن يتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، في حين تشير التقديرات إلى أن عرض The Devil Wears Prada 2 قد يكون في أواخر عام 2026.

ميريل ستريب إيميلي بلانت آن هاثاواي

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