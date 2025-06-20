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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة طبية خلال 5 أيام

جانب من المرور
جانب من المرور
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملة مرور ميداني مكثف على مدار 24 ساعة، شملت 392 منشأة صحية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك من قبل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالتنسيق مع إدارات المراجعة الداخلية بالمديريات والهيئات التابعة للوزارة.

 تهدف حملة المرور إلى متابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية، وضمان جاهزية الفرق الطبية وسلاسل الإمداد والتجهيزات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية الفاعلة داخل المنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور شمل 191 مستشفى و201 وحدة صحية ومركز طبي، حيث جرى تقييم مدى التزام المنشآت بالخطط التشغيلية وجودة تقديم الخدمات، وتفقد جاهزية الفرق الطبية، وسلاسل الإمداد الدوائي، وتوافر المستلزمات والأمصال، إلى جانب التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية وسلامة بيئة العمل داخل مختلف الأقسام.

جودة الخدمات المقدمة للمترددين على أماكن تلقي الخدم

وأكد «عبدالغفار» أن فرق المرور رصدت تحسنا في جودة الخدمات المقدمة للمترددين على أماكن تلقي الخدمة بما يزيد عن 88% شمل ذلك التزام الفرق الطبية بالخطط التشغيلية وجاهزيتها، توافر الأدوية، وتوافر المستلزمات الطبية، إضافة إلى توافر الأمصال، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن فرق الحوكمة وجهت الشكر للفرق الطبية المتميزة وأوصت بصرف مكافآت تشجيعية للعاملين في مستشفيات الهرم التخصصي، والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ومستشفيات شبرا العام، وروض الفرج العام، والخازندارة، وحميات العباسية بمحافظة القاهرة، ومستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومستشفى إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة، تقديراً لجهودهم في تحقيق الالتزام والانضباط وحسن سير العمل.

وأضاف «عبدالغفار» أن أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال المرور تمثلت في عدم تفعيل منظومة ميكنة التطعيمات داخل عدد من المراكز والوحدات الصحية، وقد تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار عمل المنظومة على مدار الساعة دون إنقطاع، كما تلاحظ نقص في بعض الأدوية والمستلزمات داخل عدد من المنشآت الصحية، حيث تم التوجيه بتوفير الأصناف غير المتوفرة فوراً أثناء المرور، ومن بين هذه المنشآت مستشفيات دار السلام العام، والشهداء المركزي، والأحرار التعليمي، وميت غمر العام، وشربين المركزي.

ولفت «عبدالغفار» إلى رصد حالات تغيب غير مبررة لعدد من الأطباء وأفراد التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمة، وعلى سبيل المثال تم المرور على وحدة الرعاية الصحية بالمنصورية، وتبين عدم وجود فريق طبي أثناء الزيارة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين، كما تم رصد أعطال في بعض الأجهزة والتجهيزات الطبية داخل منشآت منها مستشفى طنطا العام، ومركز طبي المعصرة، ومستشفى دمياط العام، وقد تم توجيه الفرق الفنية المعنية لبدء أعمال الإصلاح الفوري أثناء المرور، وذلك لضمان عدم تأثر الخدمة الطبية.

وتابع أن فرق المرور رصدت كذلك عطلا في منظومة الصرف الصحي، بالوحدة الصحية بقرية المناصرة بمحافظة بورسعيد، وتم على الفور التواصل مع الجهات المعنية لإصلاح العطل وتهيئة بيئة صحية آمنة للمواطنين، تنفيذاً لسياسات الوزارة، بما يضمن استدامة الخدمات ورفع مستوى كفاءة المنشآت.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط المتابعة والحوكمة داخل جميع المنشآت الصحية، من خلال فرق ميدانية مدربة تضم عناصر من الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية ومديريات الشؤون الصحية والقطاعات المعنية، بهدف رصد التحديات ومعالجتها على رأس العمل، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.

الصحة مستشفي الشيخ زايد وزارة الصحة والسكان مستشفيات جودة الخدمات

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