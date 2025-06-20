بحوث الصحراء يطلق قافلة بيطرية مجانية في السلوم وسيدي براني بمطروح

أطلق مركز بحوث الصحراء، ممثلًا في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، قافلة بيطرية شاملة لتقديم الدعم الفني والرعاية الصحية لمربي الثروة الحيوانية في قرى السلوم وسيدي براني بالمحافظة.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز الاهتمام بالمناطق الحدودية والنائية وتقديم كافة أشكال الدعم للمربين والمزارعين.

وأضاف أن هذه القافلة تأتي ضمن أنشطة مشروع "تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية - برايد"، والذي يهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق الصحراوية، من خلال عدد من الأنشطة، من بينها تقديم خدمات بيطرية متكاملة، لافتًا إلى مشاركة عدد من الأطباء البيطريين من وحدة الإنتاج الحيواني بالمركز، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح.

من جانبه، أوضح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن هذه القافلة تجسد التزام الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة والمراكز البحثية، بدعم المجتمعات المحلية، والمساهمة الفعلية في تعزيز التنمية المستدامة بالمناطق النائية والصحراوية، لافتا الى أن هذه القوافل تساهم في الحفاظ على صحة الحيوان وزيادة إنتاجيته، وكذلك توعية المربين وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية في مجال تربية الحيوان.

وأضاف أن القافلة قدمت التحصينات والعلاجات لأكثر من 4000 رأس من أغنام البرقي، حيث شملت عددًا من المناطق المحلية بالسلوم وسيدي براني، من بينها: أبو زريبة، بق بق، وأوجرين، كما قدمت خدمات الكشف والعلاج، وتقديم الأدوية والعلاجات لأمراض متعددة، شملت الطفيليات الداخلية والخارجية، وحالات الالتهاب الرئوي والإسهالات. كما قامت فرق مديرية الطب البيطري بفحص وتشخيص الحالات التي كانت بحاجة إلى علاج دقيق.

من جانبهم، أعرب عدد من أهالي المنطقة ومربي الثروة الحيوانية عن تقديرهم لجهود مركز التنمية المستدامة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لدعم الثروة الحيوانية، وتحسين ظروف المعيشة في المناطق الحدودية.

وشارك في أعمال القافلة، مدير إدارة الطب البيطري بالسلوم، وسعيد الملاح، رئيس مركز ومدينة السلوم، ومبروكة إبراهيم، مديرة وحدة الدعم الفني والإرشادي بسيدي براني، فضلًا عن الدكتورة أسماء درويش، أخصائية وحدة الإنتاج الحيواني.