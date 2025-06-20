مها الصغير من امام الكعبة في احدث ظهور لها شاهد

شاركت الإعلامية مها الصغير متابعيها، صورة من أمام الكعبة الشريفة، أثناء تأديتها لمناسك العمرة.

وعلقت مها الصغير على الصورة التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”؛ قائلة: “لا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقاً ولا سقماً إلا فرجته.. يا حي يا قيوم أعني ولا تعن عليا وامكر لي ولا تمكر على.. جمعة مباركة عليكم بإذن الله”.

وجهت الاعلامية مها الصغير نصيحة لجمهورها في أحدث ظهور لها، بعد تصدرها قوائم البحث الأيام الماضية بسبب انفصالها عن الفنان أحمد السقا وشائعات زواجها الثاني.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الرسمي على "انستجرام": "قلل كلامك… تسلم من ملامك… ويكبر مقامك".

وكشف الفنان أحمد السقا عن موقفه من فكرة تكرار تجربة الزواج مرة أخرى، وذلك بعد إعلانه الأخير عن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، بعد زواج دام سنوات.

وقال السقا، خلال حواره فى برنامج “تفاعلكم”، إنه لا يفكر في تجربة الزواج خلال الفترة الحالية، معلقًا بأسلوبه العفوي: "حاليا دلوقتي لأ أنا لسه طازة معرفش الله أعلم، وأنا عندي عيالي أهم حاجة".

جدير بالذكر أن النجم أحمد السقا كشف عن جانب إنساني وشخصي له، حيث روى تجربته المبكرة مع الموت والوداع، مؤكدا أنه تعلم دفن الموتى على يد جده عندما كان لا يزال في الصف الأول الإعدادي.