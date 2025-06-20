سارة عبد الرحمن في أحدث ظهور بالحنة

أثارت الفنانة سارة عبد الرحمن الجدل بعد ظهورها الأخير، إذ وضعت رسومات من “الحنة” على أغلب جسدها، موضحة أنها تحسن من حالتها النفسية.

ومن جانبها علقت ساره عبدالرحمن على الصور التي نشرتها عبر “فيس بوك”: “علماء كتير بحثوا ولقوا إن المظهر من أكتر الحاجات اللي بتفرق في نفسية البني آدم، وبتخليه متمكن إنه يعمل كل حاجة”.

دخلت في صراعات مع أهلها في البداية بسبب رفضهم عملها في الإعلانات.

- أول ظهور لها في مجال التمثيل كان بمشاركتها في فيلم ألف مبروك لـ أحمد حلمي.

- أطلقت عام 2011 سلسلة فيديوهات عبر “يوتيوب” ساخرة بعنوان “عالم سارة”، أظهرت فيها خفة ظلها وموهبتها في التقديم والكوميديا.

أشهر أدوارها كان مشاركتها في مسلسل “ريفو” الجزئين الأول والثاني من بطولة الفنان أمير عيد ومسلسل سابع جار.