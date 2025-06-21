قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد أمهات مصر لطلاب الثانوية العامة : تجنبوا صفحات الغش لمصلحتكم
البحوث الفلكية: اليوم بداية فصل الصيف وأطول نهار خلال العام
لتأمين احتياجات الدولة .. رئيس الوزراء يتفقد سفينة التغييز بمنطقة السخنة
استعن بالله.. الأوقاف تقدم نصائح لطلاب الثانوية خلال الامتحانات
هجوم جوي على العمق الإيراني.. 50 مقاتلة إسرائيلية تقصف منشآت حساسة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني
احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف
تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
الموجة الأخطر.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة مع بداية الصيف
فضل شهر المحرم ولماذا يتصدر السنة الهجرية؟.. الأزهر يوضح
الذهب يتجه لأول خسارة ويسجل انخفاضاً بأكثر من 2% خلال الأسبوع
رئيس الوزراء يتفقد تجهيزات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بالسخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطر كبير يهدد الأرض.. تحذير صارخ من الاحتباس الحراري | ماذا سيحدث؟

الاحتباس الحراري
الاحتباس الحراري
أمينة الدسوقي

يواجه كوكب الأرض أزمة كبير تتمثل فى تجاوز الحد الرمزي للاحتباس الحراري البالغ 1.5 درجة مئوية في غضون ثلاث سنوات فقط وذلك بسبب من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

 تجاوز الحد الرمزي للاحتباس الحراري

وحذر أكثر من 60 من أبرز علماء المناخ في العالم في أحدث تقييم لحالة الانحباس الحراري العالمي.

وكانت وافقت نحو 200 دولة على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات أواخر القرن التاسع عشر في اتفاق تاريخي في عام 2015، بهدف تجنب بعض أسوأ آثار تغير المناخ.

لكن البلدان استمرت في حرق كميات قياسية من الفحم والنفط والغاز وإزالة الغابات الغنية بالكربون - مما جعل هذا الهدف الدولي في خطر.

ظواهر جوية متطرفة

أدى تغير المناخ بالفعل إلى تفاقم العديد من الظواهر الجوية المتطرفة - مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة في يوليو 2022 - كما أدى إلى ارتفاع مستويات سطح البحر العالمية بسرعة ، مما يهدد المجتمعات الساحلية.

وقال البروفيسور بيرس فورستر، مدير مركز بريستلي لمستقبل المناخ في جامعة ليدز، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إن الأمور كلها تتحرك في الاتجاه الخاطئ .. نحن نشهد بعض التغيرات غير المسبوقة ونرى أيضًا تسارعًا في ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر أيضًا."

وأضاف أن هذه التغيرات "كانت متوقعة منذ بعض الوقت، ويمكننا إرجاعها بشكل مباشر إلى المستوى المرتفع للغاية من الانبعاثات".

الغاز الأكثر أهمية في ظاهرة الاحتباس الحراري

في بداية عام 2020، قدر العلماء أن البشرية لا يمكنها أن تطلق سوى 500 مليار طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون (CO2) - وهو الغاز الأكثر أهمية في ظاهرة الاحتباس الحراري - مقابل فرصة بنسبة 50% للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

ولكن بحلول بداية عام 2025، تقلصت "ميزانية الكربون" المزعومة إلى 130 مليار طن، وفقاً للدراسة الجديدة.

ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى استمرار الانبعاثات القياسية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الميثان، ولكن أيضا إلى التحسن في التقديرات العلمية.

إذا ظلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية عند مستوياتها المرتفعة الحالية البالغة نحو 40 مليار طن سنويا، فإن 130 مليار طن تمنح العالم ما يقرب من ثلاث سنوات حتى يتم استنفاد ميزانية الكربون تلك.

ويقول الباحثون إن هذا قد يلزم العالم بخرق الهدف الذي حددته اتفاقية باريس ، على الرغم من أن الكوكب ربما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية حتى بضع سنوات لاحقة.

كان العام الماضي هو الأول على الإطلاق الذي تجاوزت فيه درجات حرارة الهواء المتوسطة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق نظيرتها في أواخر القرن التاسع عشر.

ومع ذلك، فإن فترة 12 شهرًا واحدة لا تعتبر خرقًا لاتفاقية باريس، حيث أن درجات الحرارة القياسية في عام 2024 قد أعطت دفعة إضافية من خلال أنماط الطقس الطبيعية.

لكن الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات الحرارة في العام الماضي، حيث وصلت إلى 1.36 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، حسب تقديرات الباحثين.

إعادة ضبط ظاهرة الاحتباس الحراري

ويبلغ معدل الاحترار الحالي نحو 0.27 درجة مئوية لكل عقد، وهو أسرع بكثير من أي شيء في السجل الجيولوجي.

وإذا ظلت الانبعاثات مرتفعة، فإن الكوكب في طريقه إلى الوصول إلى ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية على هذا المقياس بحلول عام 2030.

وبعد هذه النقطة، من الممكن نظريا إعادة ضبط ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى الطويل من خلال امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

لكن المؤلفين يحثون على توخي الحذر عند الاعتماد على هذه التقنيات الطموحة كوسيلة للخروج من السجن.

الحد الرمزي للاحتباس الحراري انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تغير المناخ ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة حرارة الأرض ظاهرة الاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

بوتين

بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية

انطلاق الاجتماع الوزاري العربي بإسطنبول لبحث التصعيد الإقليمي |بث مباشر

أرشيفية

الصحة الإيرانية: 430 قتيـلاً وأكثر من 3500 مصاب منذ بدء الهجوم

أرشيفية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 21 يونيو 2025.. فيديو

بالصور

ريفيان تستدعي آلاف السيارات بسبب عيب خطير

ريفيان
ريفيان
ريفيان

احذر إهمال نظافته.. مبرد المياه يتحول إلى مصدر للبكتيريا في الصيف

خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة
خطوات تنظيف مبرد المياه بطريقة آمنة

احذر رعشة اليدين.. نقص هذه الفيتامينات قد يكون السبب

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين
نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد