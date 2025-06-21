خطر كبير يهدد الأرض.. تحذير صارخ من الاحتباس الحراري | ماذا سيحدث؟

يواجه كوكب الأرض أزمة كبير تتمثل فى تجاوز الحد الرمزي للاحتباس الحراري البالغ 1.5 درجة مئوية في غضون ثلاث سنوات فقط وذلك بسبب من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تجاوز الحد الرمزي للاحتباس الحراري

وحذر أكثر من 60 من أبرز علماء المناخ في العالم في أحدث تقييم لحالة الانحباس الحراري العالمي.

وكانت وافقت نحو 200 دولة على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات أواخر القرن التاسع عشر في اتفاق تاريخي في عام 2015، بهدف تجنب بعض أسوأ آثار تغير المناخ.

لكن البلدان استمرت في حرق كميات قياسية من الفحم والنفط والغاز وإزالة الغابات الغنية بالكربون - مما جعل هذا الهدف الدولي في خطر.

ظواهر جوية متطرفة

أدى تغير المناخ بالفعل إلى تفاقم العديد من الظواهر الجوية المتطرفة - مثل ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في المملكة المتحدة في يوليو 2022 - كما أدى إلى ارتفاع مستويات سطح البحر العالمية بسرعة ، مما يهدد المجتمعات الساحلية.

وقال البروفيسور بيرس فورستر، مدير مركز بريستلي لمستقبل المناخ في جامعة ليدز، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إن الأمور كلها تتحرك في الاتجاه الخاطئ .. نحن نشهد بعض التغيرات غير المسبوقة ونرى أيضًا تسارعًا في ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر أيضًا."

وأضاف أن هذه التغيرات "كانت متوقعة منذ بعض الوقت، ويمكننا إرجاعها بشكل مباشر إلى المستوى المرتفع للغاية من الانبعاثات".

الغاز الأكثر أهمية في ظاهرة الاحتباس الحراري

في بداية عام 2020، قدر العلماء أن البشرية لا يمكنها أن تطلق سوى 500 مليار طن إضافية من ثاني أكسيد الكربون (CO2) - وهو الغاز الأكثر أهمية في ظاهرة الاحتباس الحراري - مقابل فرصة بنسبة 50% للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

ولكن بحلول بداية عام 2025، تقلصت "ميزانية الكربون" المزعومة إلى 130 مليار طن، وفقاً للدراسة الجديدة.

ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى استمرار الانبعاثات القياسية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل الميثان، ولكن أيضا إلى التحسن في التقديرات العلمية.

إذا ظلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية عند مستوياتها المرتفعة الحالية البالغة نحو 40 مليار طن سنويا، فإن 130 مليار طن تمنح العالم ما يقرب من ثلاث سنوات حتى يتم استنفاد ميزانية الكربون تلك.

ويقول الباحثون إن هذا قد يلزم العالم بخرق الهدف الذي حددته اتفاقية باريس ، على الرغم من أن الكوكب ربما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية حتى بضع سنوات لاحقة.

كان العام الماضي هو الأول على الإطلاق الذي تجاوزت فيه درجات حرارة الهواء المتوسطة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق نظيرتها في أواخر القرن التاسع عشر.

ومع ذلك، فإن فترة 12 شهرًا واحدة لا تعتبر خرقًا لاتفاقية باريس، حيث أن درجات الحرارة القياسية في عام 2024 قد أعطت دفعة إضافية من خلال أنماط الطقس الطبيعية.

لكن الاحتباس الحراري الناجم عن الأنشطة البشرية كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات الحرارة في العام الماضي، حيث وصلت إلى 1.36 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، حسب تقديرات الباحثين.

إعادة ضبط ظاهرة الاحتباس الحراري

ويبلغ معدل الاحترار الحالي نحو 0.27 درجة مئوية لكل عقد، وهو أسرع بكثير من أي شيء في السجل الجيولوجي.

وإذا ظلت الانبعاثات مرتفعة، فإن الكوكب في طريقه إلى الوصول إلى ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية على هذا المقياس بحلول عام 2030.

وبعد هذه النقطة، من الممكن نظريا إعادة ضبط ظاهرة الاحتباس الحراري على المدى الطويل من خلال امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

لكن المؤلفين يحثون على توخي الحذر عند الاعتماد على هذه التقنيات الطموحة كوسيلة للخروج من السجن.