المالية والضرائب تكرمان الأهلي

حصل النادي الأهلي على تكريم اليوم خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تحت عنوان «شكرًا»، بمشاركة كوكبة من الشخصيات والمؤسسات الداعمة والفاعلة في تعزيز جهود التطوير التي تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وتكريم شركاء النجاح من الممثلين والداعمين لمسيرة الإصلاح. وحرص المؤتمر على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

تسلم الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، شهادة التكريم الخاصة بالنادي، من أحمد كجوك وزير المالية، ورشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب.

يأتي تكريم النادي الأهلي في مؤتمر وزارة المالية ومصلحة الضرائب، نظرًا لتعاونه مع كافة المؤسسات، ودوره في مساندة ودعم جهود التطوير ومسيرة الإصلاح على كافة الأصعدة.