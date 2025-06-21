علق اللاعب محمد شريف نجم الأهلي السابق علي مبارة الأهلي مع بورتو عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال محمد شريف: “بورتو أضعف فريق في المجموعة والأهلي سهل يكسبه”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، السبت، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام بورتو البرتغالي، في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.