الاتحاد السكندري يرغب في التعاقد مع لاعب الزمالك.. أحمد حسن يكشف

كشف الإعلامي أحمد حسن عن رغبة نادي الاتحاد السكندري في التعاقد مع أحد لاعبي نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الاتحاد السكندري يرغب في التعاقد مع مصطفى الزناري لاعب فريق الزمالك".

أزمة جديدة تهدد مسيرة سيد البلد

يعاني نادي الاتحاد السكندري من أزمة جديدة تهدد مسيرة الفريق في الموسم الجديد؛ نتيجة عدم توافر التمويل اللازم لدفع المستحقات المالية المتأخرة للاعبين منذ الموسم الماضي، إضافةً إلى عدم وجود سيولة مالية كافية لتوفير مقدمات العقود.

كما تعقّدت الأمور داخل النادي فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، خصوصاً بعد أن تجمّدت المفاوضات مع أحمد سامي لتولي مهمة المدير الفني لزعيم الثغر في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرّب من داخل نادي الاتحاد السكندري، أن أحمد سامي وافق على تخفيض قيمة راتبه الشهري، تقديراً وحباً في جماهير الاتحاد السكندري؛ بسبب عدم قدرة الإدارة الحالية على توفير احتياجات الفريق، بالإضافة إلى عدم القدرة على تنظيم معسكر إعداد للموسم الجديد نتيجة الظروف المالية الصعبة.

وحتى الآن، لم تُحسم المفاوضات مع أحمد سامي، في ظل تمسكه بحل مشاكل اللاعبين، وإبرام صفقات جديدة تليق بكيان الاتحاد السكندري في الموسم المقبل، وقد توقفت المفاوضات بين الطرفين بشكل تام.