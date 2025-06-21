محللة صينية: موقف بكين ثابت ويدعو لوقف الصراع الإيراني الإسرائيلي

أكدت سعاد ياي شين هوا، المحللة المتخصصة في الشؤون الصينية، أن موقف الصين من الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل واضح وثابت، كما يظهر في التصريحات الرسمية الصادرة عن القيادة الصينية منذ اندلاع التصعيد.

وأشارت "ياي شين هوا"خلال مداخلة لها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، إلى أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعكس حرص بكين على لعب دور دبلوماسي فاعل، موضحة أن الرئيس الصيني شدد خلال الاتصال على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، وإنهاء العمليات العسكرية، وضمان سلامة المدنيين في مناطق النزاع.

وأضافت أن الصين تطرح مبادرات تدعو إلى التهدئة، وتشجع على العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية دور المجتمع الدولي في الوساطة وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن بكين تسعى إلى تحصين الأمن العالمي من التوترات المتصاعدة، عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.