كان رجلا غير تقليدي.. سميرة سعيد تحتفل بعيد الأب بهذه الطريقة

نشرت سميرة سعيد، فيديو نادر مصحوبًا بكلمات مؤثرة عن والدها الراحل بمناسبة عيد الأب، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وجاء الفيديو بعدة لقطات عائلية، مستخدمة تقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور القديمة إلى مشاهد مؤثرة وعلقت عليه قائلة: "في زمن لم يكن فيه الإختلاف أمرًا مألوفًا، كان والدي رجلًا سابقًا لعصره،بفكره يدعمه وبإيمانه بي، كان رجل غير تقليدي في زمن كان فيه السائد هو الأمان، رحمك الله ".

سميرة سعيد

انطلقت مسيرة سميرة سعيد منذ نشأتها في الرباط بالمغرب، وانتقلت إلى مصر لتحصل على الجنسية المصرية وتدخل في مرحلة احتراف الغناء.

بدأت سميرة سعيد مشوارها الفي في العاشرة من عمرها، حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي، وغنّت للراحلة أم كلثوم ولفتت إليها الأنظار.

قدمّت أسطوانتها المصرية الأولى عام 1977 التي تحتوي على أغنيتين؛ «الحب اللي أنا عايشاه» و«الدنيا كده»، وتلقت بعدها دعوات للمشاركة في حفلات غنائية على مستوى الوطن العربي، من دول الخليج والشرق الأوسط.

غنت سميرة سعيد من ألحان العديد من العمالقة أبرزهم محمد سلطان، ومحمد الموجي، وحلمي بكر، الذي قدم لها العديد من الأعمال الناجحة.

أعمال سميرة سعيد

في مايو الماضي، طرحت الديفا سميرة سعيد كليب أغنيتها الجديدة "كداب"، وهى من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى وإخراج نضال هانى.

وطرحت الديفا سميرة سعيد أحدث وأولى أغنياتها فى عام 2024 بعنوان "كان"، عبر موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر ولحن الفنان عمرو مصطفى وتوزيع ماهر الملاخ.

وتم تصوير الأغنية التى أخرجها نضال هاني بشكل يعبر عن حالة الأغنية التى تتحدث عن الذكريات وما تحمله من مشاعر وأحاسيس دافئة فى جو حالم وخاص.