إمام عاشور يعود إلى القاهرة لاستكمال فترة علاجه

كشف المحلل الرياضي، أحمد عبد الباسط، عن مغادرة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى القاهرة.

وكتب عبدالباسط عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “إمام عاشور يغادر فندق الأهلي بنيو جيرسي عائدًا إلى القاهرة ويستكمل فترة علاجه تحت إشراف الجهاز الطبي ”.

مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي

بالميراس (4 نقاط / +2 أهداف)

إنتر ميامي (4 نقاط / +1 هدف)

بورتو (نقطة واحدة / -1 هدف)

الأهلي (نقطة واحدة / -2 هدف)

ومن المقرر أن تُحسم هوية المتأهلين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويبقى أمل الأهلي قائماً في التأهل بشرط تحقيق الفوز على بورتو وانتظار نتائج اللقاء الآخر في المجموعة.