الحرس الثوري الإيراني: الاستهداف في الأهواز كان لمركز إسعاف لا قاعدة عسكرية

أكدت وسائل إعلام إيرانية نقلًا عن الحرس الثوري، أن الاستهداف في الأهواز كان لمركز إسعاف لا قاعدة عسكرية، ولم ينتج عنه خسائر بشرية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين، أن الاستعراض غير العادي للقوة سيكون ضروريا إذا قرر ترامب اللجوء للخيار العسكري بشأن إيران، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت إلى أن استعراض القوة ضروري لضرب منشأة فوردو النووية ولحماية 40 ألف جندي قد تستهدفهم إيران أو حلفاؤها، متابعة أن مقربا من ترامب أكد له أنه لا يمكن الوثوق بالاستخبارات الإسرائيلية.

جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة

وهاجم جيش الاحتلال، عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».