أستاذ علوم سياسية: إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على آخر مستجدات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل .



وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة ".

وتابع محمد كمال :" إيران قد تقبل بشيء رمزي من تخصيب اليورانيوم وسيكون هناك مرونة في الجانب الإيراني ".

وأكمل محمد كمال :" إسرائيل لا تستطيع تحقيق كل أهدافها في إيران بمفردها وكذلك الامر مع إيران ".

ولفت محمد كمال :" إيران على استعداد أن تقدم لأمريكا والدول الغربية أي آلية للتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية لكنها لن تقبل صفر تخصيب .