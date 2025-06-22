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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة

محمد كمال
محمد كمال
هاني حسين

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على آخر مستجدات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل .


وقال محمد كمال في حواره  مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة ".

وتابع محمد كمال :" إيران قد تقبل بشيء رمزي من تخصيب اليورانيوم وسيكون هناك مرونة في الجانب الإيراني ".

وأكمل محمد كمال :"  إسرائيل لا تستطيع تحقيق كل أهدافها في إيران بمفردها وكذلك الامر مع إيران ".

ولفت محمد كمال :"  إيران على استعداد أن تقدم  لأمريكا والدول الغربية أي آلية للتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية لكنها لن تقبل صفر تخصيب . 

إيران إسرائيل الاحتلال اخبار التوك شو موسى

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