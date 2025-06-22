Realme تعلن موعد إطلاق سماعة Buds Wireless 5 Lite

أطلقت شركة Realme سماعة الأذن اللاسلكية Buds Wireless 5 Lite و تتميز السماعةبتصميم Peak Pocket الذي ينحني بسهولة ويتحمل الاستخدام اليومي.

وتأتي السماعة بالعديد من الميزات فهي مقاومة للماء والعرق وتأتي بتصنيف IP55، وقد تم اختبارها لتحمل 5000 ثنية و25000 طي.

سماعات ريلمي بودز اللاسلكية 5 لايت

تتميز السماعات بتصميم داخلي، وتأتي مع أطراف مغناطيسية لمزيد من الراحة والتخزين.

على الجانب الآخر تأتي السماعات مع مكبر صوت بقطر 12.4 مم وطلاء فضي و تدوم البطارية حتى 35 ساعة بشحنة كاملة، وتدعم الشحن السريع. حتى بعد 600 دورة شحن كاملة، ويظل أداء البطارية ثابتًا.



سماعات Realme Buds اللاسلكية 5 Lite

تعمل سماعة الأذن اللاسلكية بتقنية بلوتوث 5.4 ويمكنها الاتصال بجهازين في آنٍ واحد، وتأتي مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء .

يساعد الميكروفون المخصص على إجراء مكالمات أكثر وضوحًا. كما تتضمن وضع ألعاب بزمن انتقال منخفض يبلغ 45 مللي ثانية. لا تدعم سماعات Buds Wireless 5 Lite تطبيق realme Link.

ميزات سماعات Realme Buds اللاسلكية 5 Lite

تتوفر السماعة بسوار رقبة بألوان البرتقالي والأزرق والأسود و سعر 1199 روبية هندية، ولكن مع خصم إطلاق بقيمة 150 روبية، لتباع بسعر 1049 روبية هندية.