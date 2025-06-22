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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يفجر مفاجأة: خوسيه ريبيرو لم يتوج بالدوري من قبل وتعود على المركز الثاني

ريبيرو
ريبيرو
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي أداء مدرب النادي الأهلي خوسبة ريبيرو عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامج اللعيب.

وقال خالد طلعت يفجر مفاجأة : خوسيه ريبيرو لم يتوج بالدوري من قبل وتعود علي المركز الثاني ( الوصيف ) آخر 6 سنوات.

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة غضب طبيعية بين جماهير الأهلي عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي، مشيرًا إلى أن خوسيه ريبيرو المدير الفني قد يكون لديه أخطاء لكن المدرب تولى المسئولية مؤخرًا وقبل فترة وجيزة من انطلاق كأس العالم للأندية، والحكم عليه صعب حاليًا وغير منطقي.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الصفقات الجديدة بعضها انضم قبل أيام قليلة من البطولة، وبالتالي من الصعب مُطلقًا أن يكون هناك تأقلم كامل بينهم، وسقف التوقعات كان كبيرًا للغاية عند جمهور الأهلي بعد التدعيمات، ولكن للحظ السئ أن الفترة الانتقالية للفريق جاءت مع انطلاق كأس العالم للأندية.

وأضاف: ريبيرو (من الدار إلى النار)، فوجئ بوجوده مدربا للأهلي في كأس العالم للأندية، والأهلي كان قادرًا على التأهل لدور الـ16، لكن في النهاية هي بطولة قوية وتضم أفضل الفريق وسيفوز باللقب فريق واحد في النهاية، وشاهدنا صنداونز تقدم على دورتموند الألماني ثم استقبل 4 أهداف، ثم سجل هدفين في النهاية، وهم يلعبون للمتعة فقط بغض النظر عن أي شئ آخر.

وتابع: الأهلي لم يكن موفقًا خصوصا في الشوط الأول أمام انتر ميامي واهدار ركلة الجزاء وإضاعة فرص كثيرة مع إصابة إمام عاشور، ثم خاض الفريق مواجهة بالميراس في أجواء صعبة للغاية، ولم يكن هناك توفيق أيضا وأخطأ وسام أبوعلي مهاجم الأهلي في تسجيل هدف في مرماه، ثم تسجيل هدف من كرة مرتدة والكرة تمر بين أقدام مروان عطية.. هناك سوء توفيق واضح.

وأكمل: من الصعب الحكم حاليًا على خوسيه ريبيرو، ولابد أن يخوض عدد من المباريات لا يقل عن عشرة مواجهات.. والأجواء ليست جيدة في أمريكا وشاهدنا في لقاء صنداونز وبورسيا دورتموند اللاعبين جالسين في غرفة الملابس، منتظرين رؤية المدرب في مشاركتهم خلال اللقاء حال الحاجة لهم.

وزاد: لاعبو الأهلي غير جاهزين فنيًا، والأندية البرازيلية في قمة مستواهم حاليًا في ظل استمرار بطولة الدوري البرازيلي.. ولذلك لابد من دعم الجهاز الفني للأهلي ومنحه فرصة للعمل في المرحلة المقبلة.

وأتم: مندهش جدًا من الانتقادات الجماهيرية الغاضبة بسبب قيام اللاعبين بجولة تسوق في نيوجيرسي، وأرى أن هذا أمر عادي جدًا، رغم حالة الاحباط لدى جمهور القلعة الحمراء.

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