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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: في لاعبين لن يرتدوا تي شيرت الأهلي مرة أخرى بعد مونديال الأندية

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه منشوراً جديد بشأن النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"بعد كاس العالم للاندية ، اكيد في اكثر من لاعب  لن يرتدي  تي شيرت الاهلي مرة اخري".

وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، أداء الأهلي في كأس العالم للأندية بعد خسارته أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين قائلة:"نحن فقدنا البطولة منذ مباراة الأهلي وإنتر ميامي، وليست المباراة الأخيرة، حيث كان أسوأ أداء للأهلي منذ فترة طويلة، لا لياقة، ولا روح، ولا نفس، ولا قدرة. لعبنا أو ملعبناش، الأهلي مجاش في المباراة دي! إحنا كنا بنلعب كورة تانية غير الكورة اللي بتتلعب في المباريات في العالم… لعبنا كورة حوكشة!"

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"بعد المباراة، حتى ولو بإذن المدرب أو المدير الفني، اللاعبين نزلوا يعملوا شوبينج! وأنا بسألهم: هو إنت عندك نفس تعمل شوبينج؟! عندك سعادة؟! فين النفس؟! ده الواحد لما ابنه بيحلّ وحش في الامتحان، بيفضل متنكد أسبوع! وأنت منكد على شعب كله وعندك نفس تنزل تتسلّى وتنبسط؟"


أكملت:"حتى لو نزلتوا بإذن الإدارة، ده يُعتبر لامبالاة من اللاعبين، حتى لو بإذن المدير الفني. هذه لامبالاة غير طبيعية!"
واختتمت:"المباراة القادمة صعبة جدًا. معرفش إذا كنا هنحقق سكور ولا لا، لكن الحقيقة إحنا محتاجين وقفة… وقفة للاعبين، ووقفة للأهلي. إحنا ما دفعناش الفلوس دي كلها علشان النتيجة تكون بهذا الشكل!"

الاهلي الزمالك فرج عامر

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