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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد القبض عليها.. محامي الفنانة شجون الهاجري يصدر بيانا تحذيريا

شجون الهاجري
شجون الهاجري
سعيد فراج

أصدر المحامي جراح مبارك الواوان، دفاع الفنانة شجون الهاجري، بيانا تحذيريا عبر حسابه على موقع X، بعد القبض على موكلته من قبل وزارة الداخلية الكويتية. 

وكتب محامي شجون الهاجري، عبر موقع X: «المحامي جراح مبارك الواوان بصفته وكيلاً عن الفنانة شجون الهاجري.. يُحذر مستخدمي التواصل الاجتماعي من إعادة نشر أو تداول الخبر المتعلق بموكلته بأي شكل من الأشكال.. حيث يقوم فريقنا القانوني برصد جميع الإساءات لمن يقوم بعملية إعادة النشر والتداول بقصد التشهير والإساءة». 

القبض على شجون الهاجري 

كشف الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في دولة الكويت - عبر تطبيق إنستجرام - عن القبض على الممثلة الكويتية الشهيرة شجون الهاجري، وبحوزتها كميات من المواد المخدرة. 

وأصدرت وزارة الداخلية في الكويت، بيانا رسميا مرفقا بصورة شجون الهاجري، وهي مقيدة وأمامها المضبوطات المخدرة. 

شجون الهاجري

وقال البيان الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية: «تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة آفة المخدرات». 

وتابع البيان: «وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من عمليات البحث والتحري التي تنفذها الإدارة، حيث تم الاشتباه بالمتهمة بعد التوصل لمعلومات تفيد بحيازتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وبناءً عليه ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، تم ضبطها والعثور بحوزتها على كمية من مادة الماريجوانا ومادة الكوكايين، إضافة إلى مؤثرات عقلية».

وأضاف البيان: «وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها إلى جهة الاختصاص».

واختتم البيان: «وتؤكد وزارة الداخلية أن حملات مكافحة المخدرات مستمرة بكل حزم، في إطار نهج أمني صارم يستهدف رصد وتعقب كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع من خلال التعامل مع المواد المخدرة، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تسهم في حماية الوطن وصون أمنه».

شجون الهاجري

أعمال شجون الهاجري 

وكان أحدث أعمال الممثلة الكويتية، شجون الهاجري، هو مسلسل وحوش، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل وحوش، يضم مجموعة من أبرز نجوم الدراما الكويتية، منهم: شجون الهاجري بدور عذاري، هيا عبد السلام بدور إيمان راشد، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، عبد الله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبد العزيز دشتي، الإخراج: سعيد الماروق ومحمد سلامة، التأليف: فيصل البلوشي.

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