الهلال يتحدى سالزبورج النمساوي في كأس العالم للأندية.. الليلة

يتطلع فريق الهلال السعودي لتحقيق انتصاره الأول في بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه ريد بول سالزبورج النمساوي الساعة الواحدة صباحا من غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقدم "الزعيم" أداءً لافتًا في مباراته الأولى أمام ريال مدريد، حيث نجح في اقتناص تعادل ثمين (1-1)، ما رفع سقف الطموحات بشأن التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويأمل الفريق في حصد النقاط الثلاث أمام سالزبورج، للوصول إلى النقطة الرابعة واقتراب خطوة إضافية نحو التأهل، قبل خوض اللقاء الأخير في المجموعة أمام باتشوكا المكسيكي، يوم الجمعة 27 يونيو الجاري.

وتكتسب مواجهة سالزبورج أهمية مضاعفة بالنسبة للهلال، كونها تمثل فرصة لتعزيز الحظوظ في التأهل، وتحقيق فوز أول يدعم المسيرة في البطولة العالمية.

من جهة أخرى، يستمر غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن صفوف الفريق، حيث لم يشارك في المباراة الافتتاحية أمام ريال مدريد بسبب الإصابة، وسيغيب أيضًا عن مواجهة سالزبورج.

وتشير المؤشرات إلى أن موقفه من المشاركة في باقي مباريات البطولة لا يزال غامضًا، سواء استكمل الهلال مشواره في البطولة أو ودّعها من دور المجموعات، مما يزيد من تعقيد وضعه الفني والطبي خلال الفترة الحالية.