الشيوخ يناقش إعادة هيكلة كليات التربية وخطة التعليم لمواجهة التنمر بالمدارس

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم ، عدد من طلبات المناقشة، منها طلب مناقشة مقدم من النائبة راندا مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

كما من المقرر أن يحيل مجلس الشيوخ، تقارير عدد من اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة ما يلي:

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي الإمام، بشأن سبل تعزيز دور المكون المحلي في قطاع صناعة السيارات.

- تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من:

- النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادي السيليكون المصري".

- النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

- النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

_ تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من: النائب أسامة الهواري، بشأن إنشاء كوبري حديدي أعلى مشاية عفيفي بدشنا - محافظة قنا، وسرعة البدء في إنشاء كوبري علوي للسيارات أعلى مزلقان حلاوة بمركز دشنا محافظة قنا.

_ النائب حسانين توفيق، بشأن سرعة قيام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في أبو قرقاص بمحافظة المنيا لإعادة الشيء لأصله".

_ النائب رمضان إمام، بشأن إزالة مبنى آيل للسقوط يعوق أعمال التطوير الجارية بمزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية".

_ النائب أيمن عبد المحسن، بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتحسين البيئة بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية".

_ النائب محمد وجيه بشأن صيانة وترميم المسافة المتبقية من طريق شبراخيت من قرية الانصاري حتى مدخل مدينة شبراخيت دمنهور بمحافظة البحيرة".

_ النائبة رشا إسحق، بشأن إعادة تشغيل الطيران المحلي بمطار سوهاج الدولي".

_ النائب عاطف النمكي، بشأن سرعة رصف طريق بلقس - قليوب - محافظة القليوبية، وسرعة رصف طريق مصنع الصابون - ترعة الإسماعيلية - محافظة القليوبية، وكذلك سرعة رصف طريق شبين القناطر إلى قرية بلقس - محافظة القليوبية.

_ النائب عيسى الشريف، بشأن تشغيل وتسليم وحدات السوق الحضاري بأرض الخدمات بجوار ارض العمدة غرب الأوتوستراد بحي المعصرة - جنوب القاهرة - لتشغيل السوق لحاجة المنطقة لها.

_ النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لنجوع الشطب والعقيلات والحجندية وجعفر الصادق وأبو عيد بقرية سلوا بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

_ النواب مجدي القاضي - محمود أبو سديرة - أحمد جلال، بشأن توفير خدمة الصرف الصحي لمنطقة الزهراء حي الزهراء - مدينة طما - محافظة سوهاج.

_ تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من:

- النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.

- النائب عادل اللمعي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

_ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عصمت، بشأن إنشاء منصة الكترونية مركزية كأداة من أدوات نظم إدارة المعرفة التعاونية لمنهجية البحث العلمي والمنح البحثية.

_ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن إدراج تعليم الإسعافات الأولية ضمن الأنشطة المدرسية التي تقدم لمختلف مراحل الطلاب خلال فترة التعليم الأساسي.

_ تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن سرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية - مركز دراو - محافظة أسوان.

_ تقريرا لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراحين برغبة المقدمين من

النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين سبل الرعاية لكبار السن وتوفير برامج صحية ودعم نفسي لهم في ضوء قانون المسنين في مصر".

_ النائبة حنان سليمان بشأن ضرورة عودة الإعانة السنوية لنوادي الثقافة ونوادي المسنين".

- تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء متحف للصحافة المصرية".

_ النائبة نهال المغربل، بشأن دور التعليق الصوتي "الدوبلاج في تعزيز قوي مصر الناعمة".

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير جامع الأزرق تحفة معمارية تزين منطقة الدرب الأحمر.