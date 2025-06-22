رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: التعليم هو الأهم والأساس لنهضة هذا البلد

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن المعلم هو مستقبل هذا الوطن، قائلا: لذلك أتساءل متى ستكون كليات التربية من كليات القمة.

وأشار إلى أن التعليم هو الأهم والأساس لنهضة هذا البلد، مؤكدا أن هناك بعض الدول مثل سنغافورة، تضع كليات التربية في مقدمة الاهتمام.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، حول ما إن كان هناك ربط بين كليات التربية واحتياجات المعلمين، لاسيما وأن كليات التربية بها بعض التخصصات غير مطلوبة.

وطالب إيهاب وهبة، بأهمية أن يكون هناك اختبار شخصي للطلاب قبل دخول كليات التربية، لأنه سيكون هو المعلم في المستقبل.

وانتقد ما وصفه "الحشو" في مناهج كليات التربية، مشيرا إلى أن وجود بعض الخريجين غير المؤهلين، تسبب في وجود معلمين ليسوا على قدر كاف من الكفاءة.