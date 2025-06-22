مستقبل وطن: تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية انطلاقة قوية لصالح الاقتصاد

أكد تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن أهمية توجه مصر في التصنيع المحلي لمستلزمات الطاقة الشمسية، لزيادة مصادر الطاقة في البلاد.

وأشار إلى أن الاهتمام بهذه النوع من الصناعة يأتي في ضوء تحرك الدولة نحو توطين الصناعة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني.

وأشاد بتوقيع عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع الجانب الصيني، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام.

وأوضح أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن ، أن هذا النوع من الشركات يؤثر تأثير مباشر في دعم الصناعة، لاسيما وأنه يرتبط بقطاع الطاقة النظيفة ومصر تمتلك قدرات هائلة في هذا المجال.

وتابع تامر عبد الحميد: من الضروري التوسع في صناعة الطاقة الشمسية، لما لها من إيجابيات على البيئة من ناحية، وكذلك لندرة الوقود الأحفوري التقليدي من ناحية أخرى.