والد أشرف داري يوضح حقيقة ما تردد عن رحيل ابنه من الأهلي

أكد زهير داري والد اللاعب أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، أن كل ما يتردد عن رحيل ابنه من القلعة الحمراء في الصحف المغربية ليس له أساس من الصحة و ريبيرو مقتنع بوجوده في الفريق.

وقال زهير في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "أشرف مستمر مع الأهلي حتي نهاية عقده واللاعب تحت أمر النادي حتي نهاية العمر

وأضاف: “أشرف يتمني عدم الرحيل علي الإطلاق كما أنه يري الأهلي أفضل من الأندية الأوروبية التي لعب فيها”.

وأكمل: "أشرف داري محبوب لدى جماهير الأهلي وإدارة النادي، وسوف يستمر مع الفريق حتى نهاية عقده".

وأردف: "اللاعب قدم مباراتين بمستوى جيد في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، رغم التعادل في المباراة الأولى والخسارة في الثانية".

واختتم حديثه قائلًا: "لو كان هناك أمر حقيقي، لخرج عبر الصحافة المصرية، وليس المغربية لكن هنا في المغرب، هناك العديد من الصحفيين المنتمين لأندية معينة، يهاجمون بعض اللاعبين المحترفين في الخارج".