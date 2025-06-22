مجهول يشعل النيران في مقابر الخارجة بالوادي الجديد

سادت حالة من الغضب بين أهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بعد تداول فيديو لنشوب النيران بعدد من القبور.

أشعل أحد الأشخاص، النيران بمخلفات الجريد والنباتات القديمة المتواجدة بجوار المقابر، ما أدى إلى امتداد النيران للمخلفات التي تقع فوق القبور مباشرة واحتراق أكثر من 4 قبور قبل أن يتم إخماد النيران.

ويلجأ أهالي الوادي الجديد كل يوم خميس، إلى وضع جريد النخيل على قبور أقاربهم وذويهم وبعد فترة يتم جمع هذا الجريد وحرقه في مكان آمن بعيدا عن المقابر، إلا أن هناك عدد من المواطنين والقائمين على نظافة المقابر يقومون بحرقه داخل حرم المقابر.