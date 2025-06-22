طارق فهمي: الضربة الأمريكية للمفاعلات الإيرانية استهلالية

كشف الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أخر تطورات الضربة الأمريكية على المفاعلات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق أمريكى إسرائيلى وتواصل بصورة أو بأخرى، فضلا عن بريطانيا وهو تنسيق ثلاثى للتأكيد على طبيعة العمليات ومساراتها.

وأضاف الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن إيران ضربت مواقع متعددة فى إسرائيل ولها دلالات رمزية، ولديها قدرة الردع والردع المقابل، ومن الواضح أن الموساد قام بدوره فى هذه الحرب، لكن لا نعظم من دوره فهو حصل على دعم كبير من الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

وأشار الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن إسرائيل هى من تقرر أمنها وليست الولايات المتحدة واستطاعت جر الإدارة الأمريكية فى المواجهة، والضربة التى تمت عن طريق أمريكا هى ضربة استهلالية، والولايات المتحدة تقيم المشهد وتنتظر الخطوة التالية وما سيقوم به الإيرانيين.