فيلم How to Train Your Dragon يتخطى حاجز الـ 350 مليون دولار عالميا

حقق فيلم الرسوم المتحركة How to Train Your Dragon إنجازًا جديدًا بعد أن تجاوزت إيراداته العالمية حاجز 350 مليون دولار، منذ طرحه في دور العرض.

الفيلم لاقى إشادة نقدية واسعة منذ صدوره، بفضل قصته المؤثرة، ورسومه المتقنة، وموسيقاه التصويرية الجذابة التي ألّفها جون باول.

تدور قصة فيلم How to Train Your Dragon حمل “هيكاب”، الفتى الفايكينج الذي يغير نظرته نحو التنانين ويكوّن صداقة استثنائية مع تنين يُدعى “توثليس”، وهو مقتبس على سلسلة كتب الأطفال التي تحمل نفس الاسم من تأليف كريسيدا كويل.

العمل هو نسخة حية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير How to Train Your Dragon، وحقق أكثر من 83 مليون دولار في افتتاحية عرضه محليا وهو الرقم الذي ازداد بشكل كبير حاليا.



وفي ظل هذا النجاح المبكر، أعلنت شركة يونيفرسال بيكتشرز عن تحضيرات فعلية لإنتاج جزء ثانٍ من النسخة الحيّة، والمقرر عرضه في صيف 2027.

فيما حقق فيلم الرعب والإثارة «28 Years Later» في افتتاحية عرضه بالسينمات الأمريكية إيرادات بلغت 30 مليون دولار في أول عطلة أسبوعية له، وذلك بعد انطلاقه يوم الجمعة 20 يونيو، متصدرا البوكس أوفيس.



يأتي هذا الرقم في نطاق التوقعات، لكنه يضع الفيلم أمام تحدٍ لتعويض ميزانيته التي تُقدّر بنحو 75 مليون دولار.