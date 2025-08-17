قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد انخفاضها 20%.. هل تواصل أسعار السيارات تراجعها خلال الفترة المقبلة؟

انخفاض أسعار السيارات
انخفاض أسعار السيارات
أميرة خلف

بعد فترة من الارتفاعات غير المسبوقة، شهد سوق السيارات في مصر انخفاضا ملحوظا في الأسعار، وصل إلى نحو 20% بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، مما ساهم في إنهاء المضاربات وتخفيف الضغوط على السوق، مما أعاد التوازن بين العرض والطلب.


وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن توافر العملة الأجنبية ساهم في زيادة المعروض، بالتزامن مع توجهات الدولة لدعم التصنيع المحلي،  والصناعة الوطنية.

وعن أسباب انخفاض أسعار السيارات في مصر، أرجعت " الكسان " الامر إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار ، منوهة بأنه العامل الرئيسي في انخفاض أسعار السيارات، إضافة إلى الجهود التي بذلتها الدولة في الفترة الأخيرة من خلال زيادة المعروض المحلي، ودعمها للتصنيع المحلي، وهو ما دفع الوكلاء والمستوردين لتقديم تخفيضات كبيرة، مما خلق بيئة تنافسية ساهمت في هبوط أسعار السيارات .

و توقعت عضو البرلمان تراجع أسعار السيارات أكثر خلال الفترة المقبلة مع زيادة المنافسة، لاسيما مع توافر العديد من العوامل التي تحفز على المنافسة بين الشركات، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار، وكل ذلك يصب في صالح المستهلك المصري الذي عاني علي مدار سنوات سابقة من أثار التضخم العالمي وزيادة الاسعار المبالغ فيها .

من جانبه،  أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن سوق السيارات في مصر يشهد حالة من الانتعاش الواضح خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بتراجع أسعار بعض الموديلات الصغيرة بنسبة وصلت إلى 20%، الأمر الذي شجع المستهلكين على العودة للشراء.

وقال أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الانخفاضات الحالية تبرئ ساحة تجار السيارات من اتهامات الجشع، موضحًا أن المشكلة كانت دومًا في قلة المعروض نتيجة ظروف اقتصادية وضوابط الاستيراد.

في حين صرح اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الأيام الأخيرة شهدت تراجعًا كبيرًا في أسعار السيارات، حيث انخفضت بعض الطرازات بنحو 400 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط، خاصة في الفئة السعرية من 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الفئات الأعلى مع نهاية 2025.

سوق السيارات السيارات متحدث الوزراء الدولار العملة الأجنبية التوطين المحلي

