الغرفة التجارية تكشف أسباب انخفاض أسعار السيارات في مصر 20%

كشف علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض الملحوظ في أسعار السيارات بالسوق المصرية، والذى وصل فى بعض الفئات إلى 20%، قائلا: إنه بالفترة الماضية حدث معروض جيد، خاصة من شركات صينية، مشيرا إلى أنها انخفضت بأرقام كبيرة وتوكيلات جديدة وأعداد كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن سبب الإنخفاض هو إستقرار أسعار الصرف ونزول أو علو الجنيه أمام الدولار.

وتابع: “أي انخفاض في تكلفة استيراد السيارة ينعكس فورًا على السعر النهائي للمستهلك. انخفاض سعر الدولار من مستويات تجاوزت 50 جنيهًا إلى نحو 48.5 جنيهًا ساهم وحده في خفض سعر السيارة بنسبة تتراوح بين 3% و4%”.