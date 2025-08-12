قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل

إبراهيم الشاذلى

شهدت محافظة أسوان ، حادثا مأساويا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، و تلقت الأجهزة المختصة إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين جراء  الحادث. 

القصة الكاملة 

 لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 17 شخصا آخر نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان.

 وعلى الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الأجهزة الأمنية 

كانت  تلقت الأجهزة المختصة إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين جراء  الحادث. 

‎وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

‎نقل المصابين للمستشفى 

بينما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وذلك نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسوان/ القاهرة الصحراوى الغربى أمام مدينة إدفو ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

اسماء المصابين 

ضمت قائمة المصابين كل من على .ر 13 سنة، وعبد الرحمن .ع 15 سنة، ومحسن .ع 13 سنة، وممدوح .ح 14 سنة، وجاد .ق 18 سنة، ومصطفى .أ 35 سنة، وعبد الحميد .م 30 سنة، ومحمود . ى 35 سنة، وعبده . س 21 سنة.

وأصيب أيضاً سيد .أ 19 سنة، وعبد الله . ط 13 سنة، ومصطفى . ج 14 سنة، وأحمد . س 20 سنة، ويوسف . ص 14 سنة، ومحمد . أ 14 سنة، وعبدالرحمن . ن 15 سنة، وأحمد .أ 15 سنة .

الحالة الصحية 

 وتنوعت إصابتهم بين الكدمات والسحاجات المتفرقة بالجسم، وبعضها كسور في بعض المناطق، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، فيما لقى عبد الرحمن . م 18 سنة مصرعه ، وتم العثور عليه بمكان الحادث جثة هامدة ونقله إلى مشرحة كوم أمبو العمومية.

محافظة أسوان سيارة ربع نقل أسوان

