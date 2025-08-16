قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم

سيارات
سيارات
منار عبد العظيم

يشهد سوق السيارات في مصر تحولًا جذريًا بعد موجة غير مسبوقة من التراجع في الأسعار، حيث وصلت نسب التخفيضات إلى 25% في بعض الطرازات، وسط حالة من المنافسة الشرسة بين الشركات والموزعين، مدفوعة باستقرار سعر الدولار، وزيادة المعروض، وتسهيلات حكومية لدعم الصناعة المحلية

ومع انفتاح السوق وتوسع المصانع، أصبح الوقت الحالي هو الأنسب لشراء السيارات، حسب تأكيدات خبراء القطاع.

انخفاضات مفاجئة وغير مسبوقة في الأسعار

وشهدت الأيام الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أسعار السيارات، حيث انخفضت بعض الطرازات بنحو 400 ألف جنيه خلال 24 ساعة فقط، خاصة في الفئة السعرية من 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الفئات الأعلى مع نهاية 2025 وفقاً لتصريحات  اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.


وأكد أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن الانخفاضات الحالية تبرئ ساحة تجار السيارات من اتهامات الجشع، موضحًا أن المشكلة كانت دومًا في قلة المعروض نتيجة ظروف اقتصادية وضوابط الاستيراد.

ثلاثة أسباب رئيسية وراء تراجع الأسعار

كشف أبو المجد  في  تصريحات تلفزيونة عن ثلاثة محركات رئيسية لانخفاض الأسعار:

توطين صناعة السيارات:

تم افتتاح 7 مصانع جديدة في مصر خلال الشهور السبعة الماضية، مع توقع الوصول إلى 10 مصانع بنهاية العام، مما أدى إلى تحسين العرض المحلي.

استقرار سعر الدولار:

بعد صفقة "رأس الحكمة"، عاد الاستقرار إلى سعر صرف الدولار، ما ساعد في تقليل تكلفة الاستيراد والإنتاج.

الاستفادة من الحرب الاقتصادية العالمية:

التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة دفعت الشركات الصينية إلى البحث عن شراكات خارجية، ومصر كانت الوجهة المثالية بفضل العمالة المؤهلة والدعم الحكومي.

سوق السيارات في حالة "انفجار تنافسي"

وقال اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات، إن السوق يشهد "حالة انفجار تنافسي" غير مسبوقة بين الشركات، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات الاستيراد وتوفير الدولار من البنك المركزي أديا إلى وفرة كبيرة في السيارات المتاحة.

وأوضح عبد الجواد أن هذا المعروض الضخم فرض تخفيضات واسعة، إذ لجأت بعض الشركات إلى البيع بسعر التكلفة أو أقل لتصريف مخزون موديلات 2025 قبل وصول موديلات 2026.

القضاء على "الأوفر برايس" وعودة الشفافية

من أبرز التغيرات الملحوظة في السوق، اختفاء ظاهرة "الأوفر برايس"، التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المشترين، خاصة في الطرازات الشعبية. وأكد عبد الجواد أن الوكلاء أصبحوا يحددون الأسعار الرسمية مع تقديم خصومات للموزعين، ما ساعد في خلق شفافية وثقة أكبر بين البائع والمستهلك.

فرص شراء استثنائية للمستهلكين

وجه أبو المجد نصيحة للمستهلكين بأن الوقت الحالي هو الأفضل لشراء السيارات، خاصة في الفئة السعرية من 700 ألف إلى 1.5 مليون جنيه، التي شهدت تخفيضات بين 20% و25%.

 بينما يُنصح من يخطط لشراء سيارة من فئة أعلى من 1.5 مليون جنيه وحتى 3 ملايين بالانتظار إلى نهاية العام، حيث من المتوقع حدوث موجة تخفيضات جديدة مع افتتاح المصانع الإضافية.

 

سوق السيارات في مصر أسعار السيارات تراجع السيارات انخفاض أسعار السيارات تراجع أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

Atm

البنك الأهلي يرفع حدود الإيداع النقدي عبر ماكينات ATM

مدبولي

مدبولي يتراس اجتماع مجلس المحافظين لبحث عدد من الملفات

هيئة الإسعاف

6 دقائق مثيرة.. تفاصيل عودة طفـ.لتين للحياة بعد الغرق والإسعاف كلمة السر

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد