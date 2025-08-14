الشعبة : تراجع أسعار السيارات ضرورة لإنقاذ الموسم

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر تعد العمود الفقري لموسم بيع السيارات في مصر، موضحًا أنه إذا لم تحقق السوق مبيعات قوية خلال هذه الفترة، فإن العام بأكمله يتأثر سلبًا.

وأوضح عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية أن هذه الشهور تشهد عادة زيادة الطلب بسبب الإجازات الصيفية، وعودة المصريين بالخارج لقضاء عطلاتهم داخل البلاد، إلى جانب موسم دخول الجامعات وشراء الأسر سيارات جديدة لأبنائها. كما ينشط خلال الصيف قطاع تأجير السيارات لتلبية احتياجات السائحين والمصطافين، وهو ما يرفع الطلب بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن مرور الموسم الحالي دون تحقيق مبيعات جيدة أجبر العديد من التجار والوكلاء على خفض الأسعار لجذب العملاء، خاصة مع دخول المدارس والجامعات في أكتوبر، حيث تتراجع حركة الشراء عادة.