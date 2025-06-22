نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق: لا يوجد أي خوف على مصر بعد ضرب منشأت نووية إيرانية

أكد الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، أنه لا يوجد أي خوف على مصر، بعد ضرب منشأت نووية إيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أنه حتى لو تم تدمير المفاعل النووي لن يكون هناك مخاطر على مصر.

وقال علي عبد النبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الخلاصة، عبر فضائية المحور، أن وسائل الوقاية من هذه الإشعاعات أنه تم وضعها تحت الأرض، حتى لا تصل إليها القنابل التقليدية المتعارف عليها.

وتابع نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الأسبق، أن المنشآت الإيرانية المستهدفة فجرا لا يخرج منها إشعاعات، متابعا أن المنشآت النووية الإيرانية التى تم استهدافها فجر اليوم لا يخرج منها إشعاعات