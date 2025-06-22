ثروت الخرباوي: إيران استقبلت قيادات تنظيم القاعدة بعد الغزو الأمريكي

أكد ثروت الخرباوي، المفكر السياسي أن إيران كانت ترغب في أن تصبح أمريكا الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك مراقب عام للإخوان في إيران يدعى عبد الرحمن البيراني.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج مع خيري، عبر فضائية المحور، أن مراقب عام الإخوان في إيران كان له دور مهم جدا في تقارب الجماعة بإيران، مؤكدا أن إيران استقبلت قيادات تنظيم القاعدة بعد الغزو الأمريكي.



وتابع المفكر السياسي، أن وصول الخوميني للحكم حول إيران من دولة مدنية لدولة دينية، مشيرا إلى أن الإخوان أرادوا العودة للمشهد من خلال القافلة المزعومة، فقد كان من الممكن للقافلة أن تذهب بالسفن لغزة ولكن لهم أهداف أخرى غير غزة.