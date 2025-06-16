الخرباوي: الإخوان أرادوا العودة للمشهد من خلال القافلة المزعومة

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن وصول الخوميني للحكم حول إيران من دولة مدنية لدولة دينية، مشيرا إلى أن الإخوان أرادوا العودة للمشهد من خلال القافلة المزعومة، فقد كان من الممكن للقافلة أن تذهب بالسفن لغزة ولكن لهم أهداف أخرى غير غزة.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج مع خيري، عبر فضائية المحور، إن الإخوان أرسلوا 100 فرد للحرب في غزة سنة 48 ولكنهم لم يذهبوا لأماكن القتال الحقيقية، مؤكدا أن حسن البنا قام بتجميع تبرعات لصالح الحرب في غزة ولكن الإخوان سرقوها لأنفسهم.

وتابع المفكر السياسي، أن مصر قدمت أكبر حصة من المساعدات لغزة واستقبلت آلاف المصابين، مؤكدا أن كسر الحصار يحتاج إلى قرار دولي وليس قرار منفرد.