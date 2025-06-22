مندوب روسيا بمجلس الأمن: التصرفات الأمريكية استفزازية وخطيرة وتنتهك سيادة إيران

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن واشنطن أكدت أنها تعمل فقط لضمان مصالح حليفتها إسرائيل.

جاء ذلك، خلال كلمته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الأمريكي على إيران.



روسيا: التصرفات الأمريكية ضد إيران استفزازية

أضاف مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: الولايات المتحدة تواصل انتهاك القانون الدولي، وتتباهى بكل ممارساتها في حين أنها تنتهك القانون الدولي.

وأكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: التصرفات الأمريكية استفزازية وخطيرة وتنتهك سيادة إيران.

ومن جهته، أدان مندوب الصين لدى مجلس الأمن، بشدة، الهجمات على إيران، ودعا لوقف إطلاق النار بشكل فوري وتجنب التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وأكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن: جاهزون للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.