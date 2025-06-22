الدولية للطاقة الذرية: الشرق الأوسط بحاجة ماسة للسلام

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي أن التصعيد في إيران زادت خطورته بعد القصف الأمريكي وما يحمله من إمكانية اتساع رقعة الصراع.

جاء ذلك خلال كلمتة أمام مجلس الأمن بشأن الهجوم الأمريكي على إيران، لافتا إلى أن الشرق الأوسط بحاجة ماسة للسلام ولا يزال هناك سبيل للدبلوماسية.

وتابع جروسي: أي إجراءات خاصة تتخذها إيران لحماية المواد النووية يمكن أن تتم في إطار اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تقييم الضرر

وأكد جروسي قائلا: لا يمكننا حتى الآن تقييم الضرر الذي أصاب المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

ولفت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن محطة تخصيب الوقود أصيبت في نطنز بعد تأكيد الولايات المتحدة استخدام ذخائر خارقة للتحصينات.

وأكد جروسي أنه على السلطات المعنية في إيران التواصل مع مركز الطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط يهدد نظام عدم الانتشار النووي ككل.