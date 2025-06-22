هل نقلت إيران اليورانيوم المخصب من فوردو النووية قبل الضربة الأمريكية؟.. خبير يوضح

علق العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، على الضربة الأمريكية التي استهدفت المنشأت النووية الإيرانية، قائلا: «26 سيارة خرجت من منشأة فوردو النووية يوم 20 يونيو؛ لنقل اليورانيوم المخصب».

وقال «راغب» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة «MBC مصر» إن الموجود في المنشأة لا يوجد به إشعاعات، ولكنه فارغ، لأنه في حالة إنتاج الرأس النووي؛ لا يحتاج إلى المفاعلات.

مفاعل نووي جديد

أضاف رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن الهيئة الدولية للطاقة الذرية أبلغت بإنشاء مفاعل نووي جديد، موضحا أنه كانت هناك خطة خداع حدثت الفترة الماضية.