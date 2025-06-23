بعد إمام عاشور وكوكا.. الإصابة تبعد مدافع الأهلي عن مواجهة بورتو

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن غياب ياسر إبراهيم من مباراة بورتو



وكتب عبد الباسط من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “ياسر إبراهيم يعاني من شد في العضلة الضامة ويغيب عن مواجهة بورتو”.

وشهدت المباراة الأولى أمام انتر ميامي إصابة إمام عاشور كما أصيب أحمد كوكا في المران الأخير.



يواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر غد الثلاثاء، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الفريقين قبل الجولة الأخيرة



الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.