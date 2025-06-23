تشابه أسماء| النائب محمد علي عبد الحميد نافيا تعرضه لحادث: كان مع زميلي نائب المنيا

نفى النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ما تردد من أخبار حول تعرضه لحادث مروري، مؤكدًا أنه بخير وبصحة جيدة.

و أشار «عبد الحميد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحادث الذي وقع مع نائب المنيا تسبب في حدوث لبس لدى الكثيرين من حيث تشابه الأسماء، مطالبًا الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، لاسيما عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة الآخرين.



و أعرب وكيل اقتصادية النواب عن تمنيه بالشفاء العاجل لزميله النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا.

كما تقدم بالعزاء لأهالى السائق الذي وافته المنية، راجيا من الله أن يرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



تجدر الاشارة الى أن تعرض النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، لحادث مروري مروع، اليوم الأحد،أسفر عن وفاة سائقه الخاص.



تفاصيل الحادث



حيث شهد الطريق الصحراوي الشرقي بأطفيح جنوب الجيزة تحطم سيارة النائب البرلماني محمد علي عبد الحميد عضو مجلس النواب بعد انقلاب سيارة نقل عليها ونجا البرلماني من الموت بينما فارق سائقه الحياة.



ويشغل النائب محمد عبد الحميد، منصب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة وسقوط ضحايا على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل محملة بفنطاس يحتوي على خرسانة سائلة يقودها سائق عمره 50 سنة، على سيارة ملاكى يقودها إبراهيم س، 38 سنة، وتسبب فى وفاة قائد السيارة الملاكي.