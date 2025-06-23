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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اختبار طبي للاعب الأهلي لتحديد مشاركته في مباراة بورتو

اختبار طبي لنجم الأهلي في مران الأحمر لتحديد مشاركته
اختبار طبي لنجم الأهلي في مران الأحمر لتحديد مشاركته
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن اختبار طبي لياسر إبراهيم في مران الأهلي لتحديد مشاركته من عدمها في مباراة بورتو.

وكتب أحمد عبد الباسط :"اختبار طبي لياسر ابراهيم في مران الأهلي لتحديد مشاركته من عدمها في مباراة الغد بعد شعوره بآلام في إحدى عضلات القدم".

يواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر غد الثلاثاء، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الفريقين قبل الجولة الأخيرة


الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.

الإعلامي احمد عبد الباسط اختبار طبي مران الأهلي مشاركته بورتو

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