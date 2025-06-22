فريق متكامل.. مدرب بورتو يتغنى بالأهلي قبل مواجهته في كأس العالم للأندية

تغنى مارتن أنسيلمي، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، بفريق الأهلي، قبل مواجهتهما، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال مدرب بورتو، في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "هذه ليست الصورة التي نريد أن نظهر بها، كرامتنا مجروحة، وعلينا أن نرد بشكل قوي، الأهلي فريق متكامل، فاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين في آخر 4 نسخ، ويمتلك مدربًا ممتازًا، ولاعبين على مستوى عالٍ".

وتابع: “التنافس لا يعني فقط الجري والمجهود البدني؛ بل هو أيضًا تنفيذ خطة اللعب والانضباط التكتيكي، الفريق بحاجة إلى التواضع من أجل تصحيح المسار”.

وأضاف: "نعلم أن الثلاثاء يوافق يومًا خاصًا في بورتو، ونريد أن نهديه فرحة الانتصار، علينا أن نقدم كل ما لدينا؛ لننهي البطولة بصورة تليق بتاريخ النادي".

واختتم: "ضميرنا مرتاح؛ لأننا نبذل كل ما في وسعنا من أجل الفريق، نحن نعمل بجد، ونعرف ما ينقصنا، والهدف الآن هو الفوز بالمباراة، والبدء ببناء صورة جديدة للموسم المقبل".