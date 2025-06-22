في رسالة لـ ريبيرو.. شريف عبدالمنعم يكشف عن مركز حسين الشحات أمام بورتو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي ، عن تصريحات للكابتن شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي السابق ، بشأن اللاعب حسين الشحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وقال شريف عبد المنعم عبر اللعيب: "لازم أشوف حسين الشحات في التشكيل، لو ريبيرو عنده الجرأة وبيفهم، يلعب الشحات في مركز الظهير الأيمن وقدامه زيزو، الشحات من أغلى صفقات الأهلي وقادر يعمل مناورة هجومية قوية، سواء كجناح أيمن أو كظهير أيمن".



يواصل النادي الأهلي استعداداته الحاسمة لخوض مواجهة مصيرية أمام بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتُقام المباراة المرتقبة فجر الثلاثاء المقبل، الموافق 24 يونيو 2025، على استاد "ميت لايف" في ولاية نيو جيرسي، وتحديدًا في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء لا بديل فيه للمارد الأحمر عن الفوز إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي.

موقف الفريقين قبل الجولة الأخيرة



الأهلي يدخل اللقاء وهو في موقف لا يُحسد عليه، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من مباراتين، إذ تعادل سلبيًا في الجولة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتلقى خسارة موجعة على يد بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف بورتو الذي يمتلك نفس الرصيد.