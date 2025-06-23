الأهلي يتجه إلى ملعب بينجري لأداء المران استعدادا لمواجهة بورتو

تحرك منذ قليل لاعبو النادي الأهلي إلى ملعب مدرسة “بينجري” في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، لأداء المران الرئيسي، استعدادًا لمواجهة فريق بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف” الشهير بولاية نيوجيرسي، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

الأهلي يسعى لإنعاش آمال التأهل أمام بورتو

يأمل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بورتو، من أجل إنعاش آمال الفريق في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة العالمية، بعد بداية مخيبة للآمال في الجولتين الماضيتين.

واكتفى الأهلي بحصد نقطة واحدة فقط من تعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي، ما جعله يحتل مركزًا متأخرًا في جدول ترتيب المجموعة.



المجموعة الأولى: صراع مشتعل على التأهل



يشارك الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلًا من إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. وتبقى حظوظ الفريق المصري قائمة في التأهل، رغم تعثره في أول جولتين، حيث يحتاج إلى الفوز أمام بورتو مع ترقب نتائج باقي المواجهات.

ويُراهن الأهلي على خبرته القارية والدولية، بالإضافة إلى دعم جماهيره في الولايات المتحدة، لتقديم عرض قوي أمام بورتو وانتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

الجهاز الفني يركز على الجاهزية البدنية والتكتيكية

شهد مران الأهلي تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على الجوانب البدنية والتكتيكية، من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن لخوض المباراة المصيرية. ويعول كولر على عدد من نجوم الفريق لحسم اللقاء والعودة للمنافسة بقوة في البطولة.



