هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا على مسرح البالون

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفلا غنائيا يقوم بإحيائه أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر يوم الجمعة المقبل على خشبة مسرح البالون.

يقام الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم الفنان القدير هاني شاكر مجموعة من أجمل أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.

من جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن سعادته الكبيرة بهذا الحفل، وقال: سعيد جدا بأن يكون أمير الغناء العربي هاني شاكر واحدا من النجوم الذين يلتقون بجمهور مسرح البالون تحت رئاستي لقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية.

من ناحية أخرى يقيم مسرح البالون حفلا ضخما يوم الجمعة المقبل ويحييه الفنانين لؤي ومصطفى شوقي في ذكرى ٣٠ يونيه.