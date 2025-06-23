كوميدية مشهورة تكشف سرا عن إلين ديجينيرس: كانت غير لطيفة

كشفت الكوميدية الأمريكية مارغريت تشو عن علاقتها المتوترة مع الإعلامية الشهيرة إلين ديجينيرس، ووصفتها بأنها لم تكن لطيفة معها خلال أغلب سنوات عملهما في الوسط الفني، وأشارت إلى أنها تصرفت معها كأنها “فتاة لئيمة”.





وخلال ظهورها في بودكاست The Kelly Mantle Show، قالت تشو (56 عامًا):

“إلين كانت مثل فتاة لئيمة، لكنها أحيانًا تكون لطيفة. أعتقد أنها كانت تحمل مشاعر سلبية تجاهي لأن صديقاتها وزوجاتها كانوا دائمًا يحبونني. هناك نوع معين من النساء يحببن الكوميديات، وهذا كان يزعجها على ما يبدو.”





وأوضحت تشو أنها تعرفت على ديجينيرس في بدايات مسيرتهما الفنية، حيث كانت تفتتح حفلاتها في الثمانينيات قبل أن تصل إلى شهرتها الكبيرة. لكنها صُدمت لاحقًا من سلوك ديجينيرس عندما ظهرت في برنامجها خلال العقد الأول من الألفية.





“تصرفت وكأننا لم نلتقِ من قبل، وكنت مصدومة… قلت في نفسي: ‘إلين؟ إحنا نعرف بعض من زمان!’ هذا كان غريبًا جدًا.”





واتهمت تشو ديجينيرس أيضًا بحذف جزء من مقابلة أجرتها مع النجم الراحل ديفيد بوي، والذي تحدث فيه بحماسة عن زي كانت تشو ترتديه خلال إحدى حفلاته. وأفادت أن منتج البرنامج، وهو صديق مقرب لها، أبلغها شخصيًا أن بوي امتدحها بحرارة، لكن ديجينيرس قررت حذف ذلك من العرض دون تفسير واضح.





“ربما تم حذف المقطع لأسباب تتعلق بالوقت، لكنني سآخذ الأمر بشكل شخصي، لأني شعرت أنها لا تريد أي إشادة بي في برنامجها.”





ولم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي إلين ديجينيرس حتى الآن بشأن تصريحات تشو.





يُذكر أن ديجينيرس (67 عامًا) أنهت برنامجها الشهير في مايو 2022 بعد تقارير عن بيئة عمل “سامة”، وظهرت لاحقًا في عرض خاص على نتفليكس في سبتمبر 2024 تحدثت فيه عن تأثير تلك التجربة على صحتها النفسية. وهي تعيش الآن مع زوجتها بورتيا دي روسي في الريف الإنجليزي.



