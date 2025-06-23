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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للمرة الأولى في مصر.. احتفاء رياضي كبير باليوم الأولمبي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
رباب الهواري

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في احتفالية اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بمناسبة اليوم الأوليمبي، بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية البارزة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، إلى جانب رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الأولمبيين، وسط أجواء احتفالية وحشد كبير من أبطال مصر الأولمبيين تعكس  قيم الرياضة  الأولمبية.

جاءت الاحتفالية في إطار الترويج لقيم السلام، التميز، والاحترام التي ترعاها الحركة الأولمبية، وشهدت فقرات متنوعة، تضمنت تكريم عدد من الأبطال، وتأكيدًا على دعم الدولة الكامل للرياضة والرياضيين استعدادًا للمحافل الدولية القادمة، وعلى رأسها أولمبياد لوس أنجلوس 2028

في مشاركة استثنائية عبر تقنية "زووم" من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية تحدثت الزيمبابوية كيرستي كوفنتري، التي وجهت رسالة تهنئة وتقدير لمصر على تنظيم هذا الحدث العالمي للمرة الأولى، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في دعم الحركة الأولمبية ونشر القيم الرياضية بين الشباب.


كما تحدثت دكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية متمنيه مواصلة مسيرة التفوق الرياضي الأولمبي تعظيما لمقاصد الجمهورية الجديدة، كما ألقى البطل الأولمبي أحمد الجندي، الحاصل على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث في أولمبياد باريس، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية كلمة حيث طالب جميع اللاعبين بمضاعفة الجهد للمنافسة واعتلاء منصات التتويج الأوليمبي مع العمل علي نشر قيم التسامح والعدل  والعمل  علي تحقيق الإنجاز في وطن  يؤمن بأبنائه.

حرص المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية  في مطلع كلمته علي توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم والملهم والمحفز للرياضة وأبطال مصر الأولمبيين، لافتا إلى أن إحتفال اليوم الأولمبي ظهر بشكل متفرد بفضل لمسات لجنة اللاعبين برئاسة البطل احمد الجندي.

وأوضح ادريس أن حضارة مصر وثقافتها المتميزة تظهر بشكل مبدع في التأهل للاولمبياد فضلا عن مضاعفة التعاون والشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وان شاء سنعمل من أجل استمرار العمل الجاد والنجاح وبلغة السباحة سوف نشتغل مع الوزارة ذراع بذراع من أجل تقدم الرياضة المصرية وازدهارها وتفوقها.

كما ثمّن ياسر إدريس علي الحضور الواسع من جانب رموز وابطال مصر الأولمبيين ومشاركتهم الإيجابية في احتفال اليوم الأوليمبي.

وشدد ادريس علي أن اللجنة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للأبطال الرياضيين لمواصلة الإنجازات ورفع علم مصر في كافة المحافل الدولية خلال السنوات القادمة.

من جانبه أكد الوزير أشرف صبحي في كلمته أن اليوم بمثابة طاقة إيجابية موجها الشكر الي اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر ادريس ورؤساء الاتحادات الرياضية وأبطالنا الرياضيين مصدر فخر وعز لنا جميعا سواء في الالعاب الفردية أو الجماعية لأول مرة مصر تكسب ميداليات ذهبية في الجمباز وكذلك كرة اليد  وهذا ما اعتدنا عليه من انجازات.

وشدد وزير الرياضة، على أن هناك حراك رياضي وطني كبير  لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية ولجنة اللاعبين برئاسة البطل احمد الجندي مشيدًا بدور اللجنة الأولمبية المصرية في تطوير الحركة الرياضية بالتعاون مع مختلف الاتحادات والمؤسسات  كلنا نعمل بتوجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسنعمل من خلال رؤية الدولة من الجوانب الفنية والإدارية والمالية استعدادا لأولمبياد لوس انجلوس وسوف نستعد بقوة ونعمل على توفير كافة الإمكانات المتاحة من خلال استقدام خبراء مميزين تعمل لتحقيق إنجاز حصد ميدالية أولمبية حجم النتائج مبشرة بالخير وعندنا ضيف جديد في أولمبياد لوس انجلوس الإسكواش زي ما غاب عنا الكاراتيه في أولمبياد باريس.

وأشار إلي أن الرياضة المصرية لن تنحصر في مباراة كرة قدم  هدفنا اكبر ونتطلع الي مواصلة مسيرة التطوير والتفوق وفق تخطيط متوافق عليه من الدولة حتي نتأهل الي لوس أنجلوس ونقول نحن مصر وقادرين علي التحدي واعتلاء منصات التتويج.

وزير الشباب والرياضة أخبار الرياضة أشرف صبحي اللجنة الأولمبية أخبار الوزارة

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