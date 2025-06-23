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المباراة الحاسمة.. الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة بورتو بمونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المباراة الحاسمة.. الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة بورتو بمونديال الأندية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

اختتم النادي الأهلي تدريباته الرئيسية على ملعب مدرسة “بينجري” بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام فريق بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

 وتقام المباراة في الرابعة فجر الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف” الشهير بولاية نيوجيرسي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.
 

مباراة مصيرية لتعزيز فرص التأهل
 

يدخل الأهلي اللقاء وهو في أمسّ الحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل البرتغال، من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية. ويطمح الفريق الأحمر إلى تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز الأول له في البطولة، بعد أن اكتفى بجمع نقطة واحدة فقط من أول جولتين.

نتائج الأهلي في الجولتين السابقتين

كان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل الإيجابي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يتعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلي. هذا الأداء وضعه في موقف صعب داخل المجموعة الأولى، التي تشهد منافسة شرسة على بطاقتي التأهل.
 

الحسابات المعقدة للمجموعة الأولى

بحصده نقطة واحدة فقط حتى الآن، لا يزال الأهلي يملك فرصة للصعود ولكن بشرط الفوز في الجولة الثالثة، وانتظار نتائج الفرق الأخرى لحسم مصيره. وتبقى مواجهة بورتو هي الأمل الأخير للفريق للعودة إلى المنافسة على اللقب العالمي، في ظل إيمان الجهاز الفني واللاعبين بقدرتهم على تصحيح المسار.
 

دعم جماهيري مرتقب

من المتوقع أن يحظى الأهلي بدعم كبير من الجالية المصرية والعربية في نيوجيرسي، مما قد يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة في اللقاء المرتقب أمام أحد أقوى الفرق الأوروبية.


 

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