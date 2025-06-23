يحيى عطية الله: الأهلي سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على بورتو

قال يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على بورتو البرتغالي، في المباراة المقررة فجر غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عطية الله: "نخوض مباراة صعبة أمام بورتو، وتم التحضير لهذه المواجهة بشكل جيد من خلال دراسة الفريق البرتغالي وتحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه التي نسعى إلى استغلالها لتحقيق الفوز".

وشدد لاعب الأهلي على جاهزية الفريق لتحقيق نتيجة تُسعد جماهيره في كأس العالم للأندية، المقامة بالنظام الجديد للمرة الأولى.

ووجه يحيى عطية الله الشكر إلى جماهير الأهلي على مساندتهم ودعمهم للفريق في كل المواقف، مما يحمّل كافة اللاعبين مسؤولية تحقيق النتائج التي تسعدهم.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

كان الأهلي قد تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، وخسر أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين.

